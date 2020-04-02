Коронавирус
RT на русскомПутин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
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У нас большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где коронавирусная инфекция создала серьезную ситуацию — например, в Москве переломить ситуацию не удается. Есть регионы, которых все меньше и меньше, где не зафиксировано ни одного случая заболевания.
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