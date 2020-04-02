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РЕН ТВРЕН ТВПутин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом. "В Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Путин в ходе экстренного обращения к россиянам.
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Владимир Путин
Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся.
— Владимир ПутинRT на русском вчера в 10:12

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