Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом. "В Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Путин в ходе экстренного обращения к россиянам.

Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Здоровье Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Общество Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Политика Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.

Политика В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.

Политика Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

Общество В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.

Экономика Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.

Здоровье Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".