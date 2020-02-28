Общество
ИзвестияПутин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область. Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Как двадцать лет назад в Чечне погибли 84 десантника: история героизма и предательства
Lenta.ru27 февраля в 16:01
28 февраля в прямом эфире программы «Стартовая площадка» с 7.20 вспомним подвиг десантников 6-й роты
ГТРК Псков27 февраля в 09:06
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