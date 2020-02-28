Общество

ИзвестияИзвестияПутин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Псковскую область. Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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В России вспоминают подвиг десантников 6-й роты

РЕН ТВвчера в 00:58

Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

РИА Новости00:00

Подвиг, вписанный в историю кровью: в Чечне вспомнили героев 6-й роты

ТК Звездавчера в 12:03

«Это и есть жизнь». Памяти шестой роты псковских десантников

ТАССвчера в 00:30

В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ

Пятый канал03:50

Как двадцать лет назад в Чечне погибли 84 десантника: история героизма и предательства

Lenta.ru27 февраля в 16:01

28 февраля в прямом эфире программы «Стартовая площадка» с 7.20 вспомним подвиг десантников 6-й роты

ГТРК Псков27 февраля в 09:06
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

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В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
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Что ждет россиян в марте 2020 года

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Лэмпард: Виллиан выбрал не лучшее время, чтобы говорить о проблемах в переговорах с клубом

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В издании Star, сославшись на главу турецкого Минобороны, сообщили о том, что истребитель F-16 ВВС Турции смог уничтожить российский ЗРПК «Панцирь-С».
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Ежегодный марш памяти политика Бориса Немцова пройдёт сегодня и в Москве.
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Учёные ДВФУ разработали новый способ распознавать опасные газы

Ученые облучили находящиеся в воде наночастицы диоксида титана лазером и добавили к ним химический раствор с ионами золота.
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ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ

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Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
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США и «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
ТАСС 08:14
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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На ковровой дорожке Чехова предстала в вечернем наряде.
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Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
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В России расширился список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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VAL представит Беларусь на Евровидении 2020

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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
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В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»

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В Екатеринбурге прошла акция памяти Бориса Немцова

Марш и митинг памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге собрал 500 горожан.
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Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

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Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
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Муцениеце посвятила стихи расставанию с Прилучным

Актриса и модель Агата Муцениеце сочинила стихотворение, которое посвятила разводу с актером Павлом Прилучным.
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