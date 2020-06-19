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ИА Красная ВеснаПутин объяснил, почему не было резкого скачка цен во время пандемии
Президент России Владимир Путин назвал причину, по которой государству удалось не допустить резкого подъема цен. Об этом он заявил 19 июня на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.
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Удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам.
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
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Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Экономика
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
Не обойдутся без взысканий и те, кто выполняет переводы онлайн. Они делаются бесплатно только при сумме до 50 тысяч рублей в месяц.
СеверИнформ 07:04
Экономика
Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%
Спад в строительном комплексе, по данным Минэкономразвития, оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до -3,1% в годовом выражении в мае после -2,3% в апреле).
ТАСС 13:03
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
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Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии
В четверг был задержан Бабарико и помещен в СИЗО КГБ.
РИА Новости 12:34
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Врач рассказала, когда боль в груди говорит о раке
РИА Новости 13:23
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
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Калининградскому министру попытались дать взятку в 15 млн рублей
Одному из министров Калининградской области пытались дать взятку в размере 15 млн рублей.
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Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Общество
Собянин призвал сохранить «удаленку» на «месяц-другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что удаленный режим работы по возможности нужно сохранять.
Газета.Ru 14:31
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
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Motorola выпустила смартфон Moto G8 в России
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Общество
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
Фигурное катание
Фигуристка Загитова считает секретом красоты воображение
Спортсменка уверена, что секрет красоты заключается в воображении.
Слово и Дело 09:10
Политика
Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне
Владимира Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне.
Эхо Москвы 15:03
Политика
МИД Германии вызвал российского посла из-за убийства в Берлине
МИД ФРГ пригласил посла России для разъяснения ему германской позиции по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года.
Rambler News Service вчера в 08:16
Армия и оружие
Американский десантный корабль вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° 08:42
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07