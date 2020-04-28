Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин: в России не хватает защитных костюмов для врачей

Москва, 28 апреля 2020, 17:47 — REGNUM Ежедневное производство защитных костюмов в России выросло в 50 раз за два месяца. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.
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