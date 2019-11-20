Экономика

iReactoriReactorПутин заявил о позитивной экономической динамике в России

Президент России Владимир Путин заявил о сохранении в стране позитивной экономической динамики во время форума «Россия зовет!»
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Ставка на рост

Российская газета11:22

Путин отметил положительную экономическую динамику в России

РЕН ТВ06:15

Путин: в экономике России сохраняется позитивная динамика

Вести ФМ06:17

Путин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика

ФедералПресс08:56

Путин заявил о сохранении в России позитивной экономической динамики

Народные новости05:52

Путин заявил о позитивной экономической динамике в России

iReactor05:49

В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

REGNUM05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Гаджеты

Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
Planet Today 04:10
Футбол

Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Профиль вчера в 12:59
Общество

В ходе акций протеста в Иране погибли более 100 человек

Косвенно гибель людей в ходе своего выступления подтвердил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
ГЛАС.RU вчера в 12:54
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Технологии

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Полит.ру 06:16
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
ТАСС 13:23
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Технологии

В России может появиться быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом.
Аргументы и Факты 17:53
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Газета.Ru 12:09
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия 18 ноября в 20:12
Политика

Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
REGNUM 10:29
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru вчера в 02:23
Хоккей

Овечкин вновь собрался на Олимпиаду

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Lenta.ru 15:14
Киберспорт

В CS:GO вышла операция Shattered Web

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
CyberSport.ru вчера в 01:47
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Басконии» в матче Евролиги

Интерфакс-Спорт 17:01
Общество

Криштиану Роналду женился на своей давней подруге Джорджине Родригес

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий в амплуа форварда в итальянском «Ювентусе», тайно женился на своей давней подруге Джорджине Родригес, сообщает Mundo Deportivo.
Пятый канал 16:14
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Piter.tv 00:43
Армия и оружие

На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка

Lenta.ru 06:53
Политика

Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной

"Что реально подразумевал господин Зеленский под открытием моста, в таком случае я не понимаю, хотя рад тому, что готовая к использованию конструкция открыта для прохода, для использования людьми", — заявил Владислав Дейнего, полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контрактной группе по урегулированию по урегулированию ситуации в Донбассе, министр иностранных дел ЛНР.
Вести.Ru 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное