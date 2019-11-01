Экономика

ФедералПрессФедералПрессПутин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика

Как рассказал на форуме Владимир Путин, на фоне общемирового замедления темпов роста в России продолжает сохраняться положительная динамика. Хотя ВВП за девять месяцев 2019 года оказался меньше, чем годовой прирост в 2018 году, для второго полугодия характерно ускорение роста, отметил он.
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Владимир Путин заявил о продолжении роста экономики России

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