Экономика
ФедералПрессПутин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика
Как рассказал на форуме Владимир Путин, на фоне общемирового замедления темпов роста в России продолжает сохраняться положительная динамика. Хотя ВВП за девять месяцев 2019 года оказался меньше, чем годовой прирост в 2018 году, для второго полугодия характерно ускорение роста, отметил он.
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Политика
Time узнал о намерении Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США
Как пишет журнал со ссылкой на источники в Республиканской партии, Майк Помпео хочет избраться в сенат от Канзаса.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Космос
Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Изображение с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) показывает, как выглядела бы наша галактика, если бы человеческие глаза могли видеть радиоволны.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Религия
Аксенов поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
По мнению Аксенова, деятельность патриарха Кирилла "способствует укреплению православной веры и единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, возрождению и развитию традиций милосердия и благотворительности" Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения.
Армия и оружие
МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии
Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Шоу-бизнес
После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Футбол
В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Происшествия
По факту убийства на парковке в Кимовске возбуждено уголовное дело
Преступник с места происшествия скрылся. На следующий день подозреваемый в убийстве сам сдался правоохранителям.
Интернет
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Культура
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
Футбол
Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Общество
Роструд объяснил, как продлить новогодние каникулы
В Федеральной службе по труду и занятности обратили внимание на то, что длинные выходные, в частности новогодние или майские каникулы, можно продлить на законных основаниях — присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Космос
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Теннис
Россияне проиграли Испании в Кубке Дэвиса
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму
«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.
Футбол
«Зенит» высмеял низкую популярность «Спартака» в Китае
Официальный твиттер-аккаунт петербургского "Зенита" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo.
Происшествия
В Киеве умер избитый пасынком ветеран «АТО»
Футбол
Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором
Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.