Экономика

ФедералПрессФедералПрессПутин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика

Как рассказал на форуме Владимир Путин, на фоне общемирового замедления темпов роста в России продолжает сохраняться положительная динамика. Хотя ВВП за девять месяцев 2019 года оказался меньше, чем годовой прирост в 2018 году, для второго полугодия характерно ускорение роста, отметил он.
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Путин отметил положительную экономическую динамику в России

РЕН ТВ06:15

Путин: в России сохраняется позитивная экономическая динамика

ФедералПресс08:56

Экономика, нацпроекты, климат. О чем Владимир Путин говорил на форуме "Россия зовет!"

ТАСС08:27

Зеленский, зарплаты, дзюдо и не только. Главное из выступления Путина на инвестфоруме

Телеканал 360°11:06

Путин заявил о сохранении в России позитивной экономической динамики

Народные новости05:52

Путин заявил о позитивной экономической динамике в России

iReactor05:49

В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин

REGNUM05:48
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Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути

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Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
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По мнению Аксенова, деятельность патриарха Кирилла "способствует укреплению православной веры и единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, возрождению и развитию традиций милосердия и благотворительности" Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения.
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МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
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Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru 10:59
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Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

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Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
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В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 13:58
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По факту убийства на парковке в Кимовске возбуждено уголовное дело

Преступник с места происшествия скрылся. На следующий день подозреваемый в убийстве сам сдался правоохранителям.
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Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
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Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
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Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
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Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
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Роструд объяснил, как продлить новогодние каникулы

В Федеральной службе по труду и занятности обратили внимание на то, что длинные выходные, в частности новогодние или майские каникулы, можно продлить на законных основаниях — присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком.
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Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
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В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

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РБК вчера в 14:13
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Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму

«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.
РБК 05:30
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Официальный твиттер-аккаунт петербургского "Зенита" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo.
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В Киеве умер избитый пасынком ветеран «АТО»

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Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

РИА Новости вчера в 10:05
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Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

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