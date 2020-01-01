Политика

Красная веснаКрасная веснаПутин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»

Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля. Сообщается, что Путин прибудет в Стамбул 8 января, где состоится церемония ввода в эксплуатацию «Турецкого потока».
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