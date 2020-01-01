Политика
Красная веснаПутин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»
Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля. Сообщается, что Путин прибудет в Стамбул 8 января, где состоится церемония ввода в эксплуатацию «Турецкого потока».
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Даббур перешел из «Севильи» в «Хоффенхайм»
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Политика
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Украине усложнят правила въезда в страны Европы
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Политика
Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста
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Армия и оружие
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Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Общество
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Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Гаджеты
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На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.
Кино
Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»
Общество
В Омске детям подарили конфеты с Путиным
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
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Acer показала на CES 2020 два новых ноутбука серии Spin
Всего были представлены две модели – Spin 5 и Spin 3 с большей, чем «пятерки» диагональю экрана.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Как война Ирана с США отразится на странах Закавказья — эксперт
В ближайшие недели или, может, месяцы Иран либо напрямую — собственными силами, либо опосредованно — через шиитские военизированные группировки и ячейки в Ираке, Ливане, Сирии, Бахрейне, на Аравийском полуострове и в других местах — нанесет болезненный ответный удар или даже серию ударов по американцам и их интересам.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
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В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище «одного из самых страшных насильников в мире».