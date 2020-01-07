Политика
iReactorВладимир Путин прилетел в Турцию
Российский лидер Владимир Путин во вторник вечером, 7 января, прибыл в Турцию, где пройдет его встреча с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Переговоры глав двух государств состоятся в среду, 8 января.
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Происшествия
Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране
Армия и оружие
Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка
Кино
Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей
Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Армия и оружие
Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана
Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Музыка
Омский хор спел песню-мем из сериала «Ведьмак» в «Вечернем Урганте»
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Армия и оружие
В Пентагоне подтвердили, что Иран нанес удары по двух базам в Ираке, где размещены американские военные
Ранее Дональд Трамп заявил, что если Тегеран ответит атаками на убийство своего генерала, то США нанесут удары по 52 целям, в том числе культурным объектам.
Религия
Что принято делать на Собор Пресвятой Богородицы
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Авто
На элитные автомобили для чиновников в прошлом году ушло 2 млрд рублей из бюджета
Около 2 млрд рублей потратили госструктуры в 2019 году на автомобили премиум класса.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Армия и оружие
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Технологии
Зарядка телефона в общественных местах грозит кражей данных
Использовать USB-входы в аэропортах, на вокзалах, в поездах, автобусах, на остановках транспорта и в других общественных местах для зарядки телефонов стало небезопасно, предупреждают эксперты.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинский футбольный клуб
Футбол
Новым скаутом «Спартака» стал немец Артур Вольф
Немецкий специалист Артур Вольф стал новым скаутом московского «Спартака».
Наука
Создали тепловой квантовый двигатель
Общество
В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Футбол
«Аякс» хочет арендовать у «Галатасарая» Бабела
«Аякс» ведет переговоры с «Галатасараем» об аренде крайнего нападающего Райана Бабела до конца сезона, сообщает De Telegraaf.
Футбол
Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.