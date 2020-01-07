Политика

iReactoriReactorВладимир Путин прилетел в Турцию

Российский лидер Владимир Путин во вторник вечером, 7 января, прибыл в Турцию, где пройдет его встреча с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Переговоры глав двух государств состоятся в среду, 8 января.
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Что обсудят Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле

RT на русском00:22

Газовое кольцо замыкается: Россия и Турция запустили новый газопровод

РИА Новости00:19

Путин прибыл из Дамаска в Стамбул

РБКвчера в 13:21

Путин прибыл в Стамбул после встречи с Асадом в Дамаске

Известиявчера в 13:52

Путин прибыл из Сирии в Турцию

Газета.Ruвчера в 13:46

Путин в среду в Стамбуле официально запустит «Турецкий поток»

Интерфаксвчера в 14:09

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАССвчера в 16:01
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Происшествия

Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране

ТК Звезда вчера в 23:17
Армия и оружие

Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке

Lenta.ru вчера в 20:46
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
Кино

Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости вчера в 01:45
Армия и оружие

Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Lenta.ru 02:09
Музыка

Омский хор спел песню-мем из сериала «Ведьмак» в «Вечернем Урганте»

Омскрегион 04 января в 23:34
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Саратове

ТАСС 01:57
Армия и оружие

В Пентагоне подтвердили, что Иран нанес удары по двух базам в Ираке, где размещены американские военные

Ранее Дональд Трамп заявил, что если Тегеран ответит атаками на убийство своего генерала, то США нанесут удары по 52 целям, в том числе культурным объектам.
Эхо Москвы вчера в 19:27
Религия

Что принято делать на Собор Пресвятой Богородицы

SM News вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Авто

На элитные автомобили для чиновников в прошлом году ушло 2 млрд рублей из бюджета

Около 2 млрд рублей потратили госструктуры в 2019 году на автомобили премиум класса.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:45
Политика

В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Газета.Ru вчера в 13:37
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК вчера в 13:05
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета вчера в 01:10
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Технологии

Зарядка телефона в общественных местах грозит кражей данных

Использовать USB-входы в аэропортах, на вокзалах, в поездах, автобусах, на остановках транспорта и в других общественных местах для зарядки телефонов стало небезопасно, предупреждают эксперты.
Экономика сегодня 02:08
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить украинский футбольный клуб

Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:11
Футбол

Новым скаутом «Спартака» стал немец Артур Вольф

Немецкий специалист Артур Вольф стал новым скаутом московского «Спартака».
Sportbox.RU вчера в 19:40
Наука

Создали тепловой квантовый двигатель

МедиаПоток 05 января в 03:05
Общество

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
RT на русском 06 января в 11:09
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США

«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Известия 01:35
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Футбол

«Аякс» хочет арендовать у «Галатасарая» Бабела

«Аякс» ведет переговоры с «Галатасараем» об аренде крайнего нападающего Райана Бабела до конца сезона, сообщает De Telegraaf.
Спорт-Экспресс 00:49
Футбол

Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»

Матч ТВ вчера в 23:59
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Вести.Ru вчера в 17:35
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