Политика

Piter.tvPiter.tvСтало известно, когда Путин откроет «Турецкий поток»

Президент России посетит Турцию с рабочим визитом. Президент РФ Владимир Путин откроет 8 января откроет газопровод "Турецкий поток". Специально для этого он посетит Стамбул, где проведет переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Церемония ввода в эксплуатацию «Турецкого потока» готовится в Стамбуле

REGNUM05:36

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАССвчера в 16:01

Путин прибыл из Сирии в Турцию

Газета.Ruвчера в 13:46

Путин прибыл в Турцию

RT на русскомвчера в 13:37

Путин прибыл из Дамаска в Стамбул

РБКвчера в 13:21

Путин прилетел в Стамбул

РИА Новостивчера в 13:11

Путин прибыл в Стамбул после встречи с Асадом в Дамаске

Известиявчера в 13:52
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Политика

Путин и Эрдоган начали закрытые переговоры в Стамбуле

Вести.Ru 05:55
Армия и оружие

При атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек

BFM.ru 00:43
Политика

Украина отправила ходатайства об участии в расследовании крушения Boeing

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Киев направил ходатайства об участии в расследовании авиакатастрофы в Иране компании «Международные авиалинии Украины».
News.ru 06:34
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Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Газета.Ru 05:45
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Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой

Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
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На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
ТАСС 06:09
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В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Наука

Создали тепловой квантовый двигатель

МедиаПоток 05 января в 03:05
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
РИА Новости 06:14
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
Происшествия

Сына Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана в Москве.
Lenta.ru 05:50
Армия и оружие

Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
DP.RU 03:57
Футбол

Мельгарехо рассказал о возможном продлении контракта со «Спартаком»

РИА Новости 04:27
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета вчера в 01:10
Здоровье

В реанимации российской больницы закончились лекарства

В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Lenta.ru 04:07
Авто

На ЗАЗ начнут выпуск автомобилей Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Автоновости дня 06 января в 07:22
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Общество

Ледовое шоу с Загитовой в главной роли могут не показать по ТВ

RT на русском вчера в 15:36
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Происшествия

Подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали в Подмосковье

Телеканал 360° вчера в 10:47
Армия и оружие

Названа цель ракетного удара Ирана по базе США в Ираке

Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:02
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Единоборства

Фьюри назвал Усика бомжом и раскритиковал президента WBO

Британский боксер Тайсон Фьюри в грубой форме отреагировал на предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой против узбекистанского боксера Баходира Жалолового, а также решение организации назначить украинского боксера Александра Усика обязательным претендентом на пояс WBO.
Sport24.ru 02:59
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана

Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
News.ru 05:19
Армия и оружие

Американцев напугали фейковые SMS о срочном призыве в армию

Армия США выпустила предупреждение о рассылке "мошеннических" SMS-сообщений, в которых говорится о срочном призыве получателей на военную службу в Иран.
РЕН ТВ 06:07
Происшествия

В Соколе эвакуировали пассажирский поезд

Инцидент произошел сегодня ночью на станции Сухона. Около 02:30 были эвакуированы пассажиры поезда Санкт-Петербург — Архангельск.
ВЕСТИ35.РФ 06:09
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