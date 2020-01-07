Политика

ТАССТАССПутин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
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Во время заказного выступления артист в костюме Деда Мороза облил кипятком ребенка.
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