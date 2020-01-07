Политика
ТАССПутин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
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Происшествия
Обнаружен черный ящик разбившегося в Иране украинского самолета
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США
Глава Минобороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил, что удар по авибазе в Ираке будет уроком для США.
Политика
Полеты украинских авиакомпаний над Ираном будут приостановлены
Правительство Украины решило приостановить полеты украинских авиакомпаний над Ираном.
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Происшествия
Стало известно о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
По данным Пристайко, гражданами Украины были члены экипажа и двое пассажиров, у 82 пассажиров самолета было гражданство Ирана.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон
По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%
Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Армия и оружие
Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Происшествия
Дед Мороз облил кипятком ребенка в Севастополе
Во время заказного выступления артист в костюме Деда Мороза облил кипятком ребенка.
Кино
Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Полового воспитания»
Гаджеты
Компания Realme анонсировала бюджетный смартфон Realme 5i
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Общество
В 2020 году жители Урала больше других опасаются за свои рабочие места
Больше других опасаются за свои рабочие места соискатели из Уральского федерального округа.
Политика
Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране
Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
Культура
Объявлены финалисты Independent Games Festival Awards 2020
Жюри Independent Games Festival Awards — ежегодной премии для инди-разработчиков — огласило список финалистов 2020 года.
Культура
Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»
Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Политика
В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Гаджеты
Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона
В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.