с чего всё началось

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

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