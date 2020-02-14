Политика
РИА НовостиПутин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
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«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости», — говорится в сообщении Кремля.RT на русском10:13
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Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Комсомольская правда10:16
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