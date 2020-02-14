Политика
RT на русскомПутин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Экономика
Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса
Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса Первая рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина по регионам стала своеобразным «предварительным заседанием» правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) — вчера в Великом Новгороде премьер объявил, что возглавит ее.
Космос
NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров
Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
Автоспорт
Команда Квята презентовала новый болид
Итальянская команда «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») презентовала болид на сезон-2020.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Армия и оружие
Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Футбол
Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Экономика
Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным
Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню для «Бонда»
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины рассказал о неизменности пути страны в НАТО
Украина идет в НАТО, есть только вопрос тактического плана — каким образом он будет построен, заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк в интервью Deutsche Welle.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Экономика
Налоговая вводит систему контроля за переводами с карты на карту
Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее предупреждал россиян, что Федеральная налоговая служба (ФНС) станет отслеживать переводы на банковские карты.
Космос
Ученые НАСА хотят поэкспериментировать с плесенью из Чернобыля на МКС
Черная плесень со стен Чернобыльской АЭС, способная поглощать радиацию, станет объектом экспериментов американских ученых на борту МКС, 11 февраля сообщает украинское агентство «Правительственный курьер».
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Авто
BMW отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Армия и оружие
Армия США начинает подготовку к пандемии коронавируса
Американские военнослужащие начнут подготовку к возможной пандемии коронавируса, который получил официальное название COVID-19.
Футбол
Нагельсманн рассказал, почему отказался возглавить «Реал»
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он летом 2018 года отказался возглавить "Реал".