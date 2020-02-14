Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

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