Транспорт
ТАССПутин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
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Общество
В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ
Сотрудники ФСБ задержали трех членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые в Москве и Подмосковье вербовали рекрутов, переправляли их в Сирию, после чего те воевали на стороне боевиков.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Власти Канады утвердили нового главу МИДа
Премьер Джастин Трюдо представил его генерал-губернатору страны Жюли Пейетт во время принятия присяги сформированного им нового правительства.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Наука
В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Игры
В Steam началась распродажа кооперативных игр в честь запуска Remote Play Together
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Здоровье
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Авто
Компания Lexus представила кабриолет Lexus LC 500
Японская компания Lexus представила открытую версию премиального купе Lexus LC 500.
Политика
Time узнал о намерении Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США
Как пишет журнал со ссылкой на источники в Республиканской партии, Майк Помпео хочет избраться в сенат от Канзаса.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Общество
Роструд раскрыл способ продления новогодних каникул
Роструд раскрыл способ продления новогодних каникул для работающих россиян.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Здоровье
Плати, или из тебя «сделают алкоголика»
Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.
Культура
Сергей Полунин отмечает 30-летие
20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.