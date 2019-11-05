Транспорт

ТАССТАССПутин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
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Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

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