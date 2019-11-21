Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаНачал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:00, Ашберн
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Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
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Россияне выстроились в очереди за справками для водительских прав

По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов.
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В Госдуме приняли законопроект об установлении налога для самозанятых

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МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной

В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США.
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