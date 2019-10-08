Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Зюганов поддержал увеличение зарплаты президента

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В Кремле объяснили повышение зарплаты Путина и Медведева

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Песков сообщил, что увеличение зарплат президента и премьера на 4,3% было плановым

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Песков о новых зарплатах Путина и Медведева: «Плановая индексация»

News.ruвчера в 11:03
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Здоровье

Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей

Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва 06 октября в 18:24
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
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Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Футбол

Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Кино

Неизвестная Сигурни Уивер: лейтенант Рипли отмечает 70-летие

Главной ролью в жизни голливудской актрисы Сигурни Уивер принято считать образ лейтенанта Рипли из научно-фантастической франшизы "Чужой".
Газета.Ru 08:48
Политика

Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Финансы

Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах

Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК вчера в 04:48
Армия и оружие

Неонацисты пригрозили Зеленскому «завести в Донбасс тысячи добровольцев»

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе.
REGNUM 09:00
Армия и оружие

Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета 04:15
Экономика

Национальный парк «Мещера» получит деньги на развитие экотуризма

КП - Владимир 07:24
Армия и оружие

Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 13:03
Общество

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Наука

Электронные сигареты вызвали рак легких у мышей

Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
MedikForum.ru 08:31
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Политика

В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений

Piter.tv 06:02
Политика

Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств

Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
Российская газета 07:17
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах

Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Энергетика

Россия увеличит добычу газа на шельфе крымского полуострова

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ближайшие пять лет вопрос газификации республики будет закрыт полностью.
REGNUM вчера в 07:05
Здоровье

Главврач больницы №9 увольняется по решению минздрава

Олег Костин, который около 20 лет возглавлял 9-ю городскую больницу Саратова, уволился по предложению минздрава.
Четвертая Власть 04:05
Кино

Эдвард Нортон хотел сделать из Халка нового «Тёмного рыцаря»

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