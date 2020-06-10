Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин в ходе совещания «придумал» название нового министерства

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
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Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства

РИА Новости14:25

Путин оговорился и «придумал» новое министерство

News.ru15:34

Путин оговорился и «придумал» новое министерство

Газета.Ru15:09

Оговорка Путина «создала» новое министерство

Московский Комсомолец15:06

Путин во время совещания «придумал» название нового министерства

РБК16:46

Путин придумал на секунду новое ведомство

Рамблер10:09

Путин придумал на секунду новое ведомство

Lenta.ru09:11
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Наука

Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

RT на русском 14:48
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Общество

Кадастровым инженерам указали на выход

Беспокойство у профессионального сообщества вызвала ст. 3.1 законопроекта, где говорится, что ФКП получит право оказывать 15 видов услуг, в том числе определять координаты характерных точек границ земель, устанавливать местоположение их границ и определять площади таких участков при исправлении реестровых ошибок, чем и занимаются частные кадастровые инженеры.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
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Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
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Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru 10:22
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Общество

Чиновники заглянули за климатические границы

Минэкономики озаботилось рисками введения углеродного налога Возобновление в ЕС дискуссии о введении пограничного углеродного налога заставило российские власти задуматься об оценке влияния этой меры на экспорт — Минэкономики запросило у бизнеса анализ воздействия процесса производства товаров на окружающую среду.
Коммерсантъ 18:04
Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
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Футбол

Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном»

Soccer.ru 17:35
Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Шоу-бизнес

Давид Манукян попал в ДТП на съемках клипа

Bimru.ru 07:30
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Авто

Changan запустил программу кредитования совместно с ВТБ

Car.ru 07:48
Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Футбол

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
LiveSport.ru 16:49
Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
Ведомости 14:28
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

AvtoVolgograda.ru 08 июня в 07:08
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Шоу-бизнес

Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

Тележурналистка и общественный деятель Арина Шарапова в эфире радио "Комсомольская правда" назвала это ЧП "историей большого обмана".
Что происходит 09:17
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Общество

KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
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Общество

СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде

Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Происшествия

Украденную дверь «Батаклана» с работой Бэнкси нашли в Италии

Газета.Ru 09:41
Космос

Для корабля «Орёл» тестируют канатно-спусковое устройство

Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орёл".
АК&М 08 июня в 05:19
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН 05:49
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Энергетика

Американская Chesapeake Energy готовится к банкротству

Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.
Вести.Ru вчера в 09:37
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