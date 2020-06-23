В вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться, прежде всего, на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны.

В мире формируется новая реальность, в этих условиях в вопросах безопасности и развития можно полагаться прежде всего на себя, на человеческий капитал своей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что в мире формируется новая реальность

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