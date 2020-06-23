Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил, что в мире формируется новая реальность
В мире формируется новая реальность, в этих условиях в вопросах безопасности и развития можно полагаться прежде всего на себя, на человеческий капитал своей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться, прежде всего, на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей
Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев при спасении Захарова
Очевидцам дорожно-транспортного происшествия на Смоленской площади в Москве не стоило самостоятельно помогать водителю-курьеру Сергею Захарову.
Московский Комсомолец 08:29
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости 04:09
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Кино
Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов»
Актер Федор Добронравов заявил, что съемки седьмого сезона сериала "Сваты" перенесли на следующий год.
ТВ Центр вчера в 05:01
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Путин выступит с обращением к жителям РФ
Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Здоровье
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Политика
Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни
После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
Российская газета 11:11
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Политика
Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву
Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Говорит Москва 11:22
Экономика
Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2 процента.
РЕН ТВ 11:55
Общество
Путин поручил выделить регионам дополнительно еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину направить регионам в рамках борьбы с коронавирусом дополнительно еще 100 млрд руб. на компенсацию расходов.
Газета.Ru 11:23
Киберспорт
Bloodstained: Curse of the Moon внезапно получит сиквел
Игромания.ру 11:45
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3 на юге Мексики, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
RT на русском 11:49
Происшествия
Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат
Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
РБК вчера в 11:17
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от денег историка Олега Соколова
8 ноября прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.
Говорит Москва вчера в 09:29
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru вчера в 11:26
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20