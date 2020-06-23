Коронавирус

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин: в мире формируется новая реальность

Путин: в мире формируется новая реальность.
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Путин заявил о формировании новой реальности

Профиль10:59

Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность

Комсомольская правда10:42

Путин: глубину кризиса, вызванного COVID-19, ещё предстоит оценить

REGNUM11:30

Путин: глубину кризиса в РФ еще предстоит узнать

Мойка7810:33

Путин: в мире формируется новая реальность

ТК Звезда10:26

Путин рассказал о кризисе и безработице в России

Экономика сегодня10:38

Путин заявил, что в мире формируется новая реальность

РИА Новости10:26
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
1,1K
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
216
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 05:38
882
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
4
Гаджеты

Apple предлагает использовать iPhone вместо ключа от автомобиля

5 колесо 04:07
8
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,4K
Политика

Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
61
Технологии

Обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян

Утечка произошла 22 июня, данные находятся в бесплатном доступе. Компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти пяти миллионов россиян.
ТК Звезда 09:28
19
Политика

Путин выступит с обращением к жителям РФ

Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
4,8K
Политика

Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
19
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Ведомости 06:47
7
Общество

В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, каким образом оплачивается работа 24 июня, в нерабочий день в связи с парадом Победы.
Вечерняя Москва 04:36
12
Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
24
Экономика

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 11:37
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
268
Шоу-бизнес

Продюсер объяснила развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал шоком для фанатом, но продюсер Олеся Сазыкина это закономерным шагом.
Актуальные Новости 09:36
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
663
Общество

Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК 10:49
3
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
296
Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
136
Политика

Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
64
Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
24
Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews 07:45
8
Здоровье

Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области

На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
1,3K
Общество

Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
401
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 05:13
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
3,6K
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
18
Спорт

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».
Коммерсантъ 08:01
Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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