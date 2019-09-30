Экономика
ПолитсоветПутин в несколько раз повысил акцизы на вино
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении в несколько раз акцизов на российские и иностранные вина. Согласно подписанному Путиным закону, в 2020 году акциз на любое вино (как отечественное, так и зарубежное) составит 30 рублей, в 2021 году — 31 рубль, в 2022 году — 33 рубля.
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Происшествия
Опубликовано видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
РИА Новости 10:19
Экономика
Более 71 тыс. недостроенных объектов насчитывается в России
Кудрин рассказал, что всего на сегодняшний день насчитывается 71,3 тыс. недостроенных объектов.
Интерфакс 09:22
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Кличко подал в суд из-за намерения уволить его
Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Здоровье
В Южной Корее отзывают из продажи лекарства на основе ранитидина
Препараты, использующие в своем составе ранитидин, популярное средство от язвы желудка, решено отозвать из продажи в Южной Корее, поскольку в их составе нашли соединение, способное вызывать рак.
Faktom 27 сентября в 12:24
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Армия и оружие
Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе
Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Здоровье
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Политика
Зеленский уволит секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Lenta.ru 03:09
Политика
В Париже началось прощание с Жаком Шираком
В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.
Вести.Ru 05:13
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Армия и оружие
Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Газета.Ru вчера в 16:33
Авто
Geely строит завод по производству летающих автомобилей
После строительства фундамента и производства композитных деталей для воздушных автомобилей начнут собирать производственную линию и строить полигон для испытаний летательных транспортных средств.
За рулем 09:56
Космос
В СМИ обсуждают новую дату конца света
В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru вчера в 15:00
Политика
Главе МИД Грузии устроили акцию из-за встречи с Лавровым
Молодежное движение "Стыдно" провело очередную акцию протеста в Тбилиси - на этот раз они выразили недовольство фактом встречи глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
Sputnik Грузия 06:58
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Армия и оружие
В осенний призыв в армию направят около 132 тысяч человек
Из 85 регионов России на срочную военную службу направят около 132 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского .
Kazanfirst.ru 09:59
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39