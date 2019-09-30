Экономика

ПолитсоветПолитсоветПутин в несколько раз повысил акцизы на вино

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении в несколько раз акцизов на российские и иностранные вина. Согласно подписанному Путиным закону, в 2020 году акциз на любое вино (как отечественное, так и зарубежное) составит 30 рублей, в 2021 году — 31 рубль, в 2022 году — 33 рубля.
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