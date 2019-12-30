На Камчатке уже наступил Новый год, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Он пожелал россиянам и Родине благополучия, мира и процветания. Путин отметил, что решать задачи, стоящие перед страной, можно сообща.

Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

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