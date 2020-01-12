Политика

Газета.RuГазета.RuПутин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

Глава Сирии пошутил, что если Трамп приедет по этой дороге, то "с ним тоже станет все нормально". Услышав это, Путин предложил Асаду пригласить Трампа в гости, ведь он обязательно приедет и "справится". Асад заявил, что готов это сделать и Путин с улыбкой на лице пообещал это передать.
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Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

РБК08:38

Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Сирию

Lenta.ru07:53

Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Известия07:41

Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск

Российская газета07:52

Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

Газета.Ru07:15

Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа в Дамаск

ТАСС06:54

Асад предложил отправить Трампа по пути апостола Павла

Вести.Ru05:30
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ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

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В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
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Происшествия

Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели

Агент найденной на улице после, предположительно, падения из окна российской модели Ксении Пунтус Лилия рассказала о состоянии девушки.
Lenta.ru 08:18
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Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
РИА Новости 07:00
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Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
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Иранцы вышли на антиправительственные протесты из-за сбитого Boeing

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Политика

Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

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РИА Новости вчера в 16:45
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa вчера в 03:08
Политика

Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Ведомости 07:58
Происшествия

Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов

В Курской области задержана директор школы-интерната.
Lenta.ru 04:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима

Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 08:21
Армия и оружие

Армия Хафтара задержала итальянское судно

Военно-морские силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром задержали в воскресенье итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного правительству нацсогласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна, сообщил РИА Новости официальный представитель командования морскими силами ЛНА Али ас-Сабит.
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал, что грустит из-за отношений с братом Гарри

Сожаление по поводу отсутствия близких отношений с братом — британским принцем Гарри — высказал принц Уильям.
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Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль»

Российский нападающий Илья Ковальчук, перебравшийся в клуб НХЛ "Монреаль Канадиенс" открыл счёт своим голам за новую команду.
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Авто

В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей

В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
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ToDay News Ufa 05:19
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РИА Новости 08:12
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Из ФСБ уволили сотрудников, которые снимали стрельбу на Лубянке

Речь идет о силовиках с "хорошими должностями" Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек, причастных к съемке стрельбы на Лубянке, пишет РБК.
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Галину Польских экстренно госпитализировали в Москве

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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
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Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup

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Политика

Семь стран лишили права голоса в ООН

Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Lenta.ru 04:46
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При заправке автомобиля водители совершают пять ошибок

Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
ToDay News Ufa 10 января в 23:39
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Владимир Путин назначил нового прокурора Башкирии

ToDay News Ufa 04:56
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В Алеппо при обстреле со стороны террористов погибли два человека

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