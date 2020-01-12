Глава Сирии пошутил, что если Трамп приедет по этой дороге, то "с ним тоже станет все нормально". Услышав это, Путин предложил Асаду пригласить Трампа в гости, ведь он обязательно приедет и "справится". Асад заявил, что готов это сделать и Путин с улыбкой на лице пообещал это передать.

Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

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