Политика
Газета.RuПутин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск
Глава Сирии пошутил, что если Трамп приедет по этой дороге, то "с ним тоже станет все нормально". Услышав это, Путин предложил Асаду пригласить Трампа в гости, ведь он обязательно приедет и "справится". Асад заявил, что готов это сделать и Путин с улыбкой на лице пообещал это передать.
Читать в источнике
Оценить183
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Кино
Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе»
Актер Джуд Лоу, который снова играет папу римского в продолжении сериала Паоло Соррентино "Молодой папа", в беседе с РИА "Новости" рассказал о своем отношении к содержанию сериала.
Кино
«Лучшие» среди худших: названы номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов. Получателей «ягод» назовут 8 февраля - за день до «Оскара».
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Политика
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Спорт
Российские конькобежцы завоевали серебро в командном пасьюте на ЧЕ
Здоровье
Врачи в России будут получать премии за выявление онкозаболеваний
Врачи в России с 1 января могут получать премии за каждый впервые выявленный случай рака при проведении профилактического осмотра или диспансеризации, сообщается на сайте Государственной думы.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за убившего журналистку изобретателя
Уроженка Москвы, которая живет в Финляндии, Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, проговоренному к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Теннис
Сборная Сербии выиграла ATP Cup
Политика
Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы
Актрису театра и кино Рената Литвинова сбила машина в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Сирии
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили Украину и Сирию, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
В Абхазии лидер оппозиции призвал Хаджимбу уйти в отставку
Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку.
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
Игры
Activision пожертвует на борьбу с пожарами в Австралии всю прибыль с продаж комплекта скинов в Call of Duty: Modern Warfare
Фанаты попросили Activision и Infinity Ward пожертвовать средства с продаж набора The Outback на борьбу с пожарами и их последствиями.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.