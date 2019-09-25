Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.
RT на русском 08:56
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия вчера в 06:25
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина поделилась деталями развода с экс-королем Малайзии
В недавнем интервью Daily Mail девушка поделилась подробностями развода.
RuNews24.ru 08:59
Происшествия
Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле
В результате произошедшего в Стамбуле землетрясения магнитудой 5,9 восемь человек получили ранения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:45
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Политика
Депутаты избрали заместителей председателя Думы Иркутска
IrkutskMedia 07:54
Хоккей
Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо».
Чемпионат 06:20
Происшествия
Вылетевший из Домодедово самолет столкнулся с птицей
Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из московского Домодедово в Екатеринбург, после взлета столкнулся с птицей.
РБК 04:42
Происшествия
Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку
По данным ведомства, инцидент произошел на уроке ОБЖ. Преподаватель проводил с учениками тренировку по стрельбе из травматического оружия.
Российская газета 07:55
Политика
Евросоюз пострадал от санкций в пять раз сильнее России
Ранее News.ru писал, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций.
News.ru 08:47
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября.
Коммерсантъ 02:36
Политика
Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 08:16
Политика
Путин обсудил с Совбезом Сирию и ДРСМД
В рамках встречи глава государства поднял вопросы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
News.ru 08:47
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Футбол
Габриэл Жезус разочарован своим положением в «Манчестер Сити»
Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус отметил, что хотел бы получать больше игрового времени в клубе.
Sportbox.RU вчера в 19:10
Экономика
Матвиенко заявила, что россиянам не из чего откладывать себе на пенсию
В разных странах мира существует практика увеличения пенсий за счет личных накоплений, однако в России ее внедрение является проблематичным из-за того, что гражданам не из чего откладывать.
БИЗНЕС Online 07:58
Общество
«Почта России» приравняет окна к отделениям
Минкомсвязь выпустило приказ, который изменит нормы размещения отделений «Почты России», действовавшие с 1981 года.
News.ru 08:18
Общество
В школах российского региона запретили «звонки для учителя»
В правилах говорилось, что звонок об окончании урока дается для учителя, и школьники могут покинуть класс только после того, как учитель объявит о завершении занятий.
Lenta.ru вчера в 01:20
Армия и оружие
ФАН разоблачил видеофейк о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии
Политическая Экспертиза вчера в 11:18
Футбол
Мамаев следил за женой из тюрьмы
Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.
Pravda.Ru 05:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса
Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.
Актуальные Новости вчера в 02:17
Политика
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:43
Общество
Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации
Японские авиакомпании начали указывать места в самолетах, которые займут пассажиры с детьми, сообщает Japan Times.
Ведомости 07:44