Экономика

Вести.RuВести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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