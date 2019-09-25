Экономика

Вести.RuВести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Путин заявил, что ЦБ «немножко подкрутил» макроэкономические показатели

ТАСС25 сентября в 10:37

Путин: ЦБ немножко подкрутил макроэкономические показатели

Ведомости25 сентября в 11:10

Путин назвал причиной снижения инфляции «подкрутку» со стороны ЦБ

РБК25 сентября в 10:41

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В Госдуме Центробанк сравнили с казино

REGNUMвчера в 03:36

Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию

РИА Новости25 сентября в 10:32

Путин заявил, что Центробанк «подкручивает» показатели

РЕН ТВ25 сентября в 10:05
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Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.
Lenta.ru 01:44
Происшествия

Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье

Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
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Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
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Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве

Во вторник, 1 октября, в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление.
Газета.Ru 05:35
Политика

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Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22
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Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России

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RT на русском 04:40
Общество

В России создадут базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК 04:28
Технологии

На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»

Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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В Оренбурге суд решил арестовать настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского из-за жалоб его приемных детей.
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
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В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
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Армия и оружие

ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо

Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.
ТАСС 04:47
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
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Юрий Дудь взял интервью у Сергея Мезенцева и Владимира Маркони

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Девушка написала мертвому брату и получила ответ

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