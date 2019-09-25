Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

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