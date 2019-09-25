Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Происшествия
Установлен убийца настоятеля российского монастыря
Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) установили подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в 2016 году.
Lenta.ru 05:39
Общество
Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет
Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года.
Известия вчера в 13:30
Армия и оружие
Американский новейший вертолёт HH-60W для ССО пошёл в серию
Перспективный вертолет HH-60W, разработанный компанией Lockheed Martin для проведения боевых спасательных операций силами ССО на территории, контролируемой противником, пошел в серию.
Военное обозрение 05:41
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Экономика
Медведев поручил поменять потребительскую корзину
Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.
RT на русском 05:19
Происшествия
Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах
Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.
Lenta.ru 01:44
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Общество
Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве
Во вторник, 1 октября, в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление.
Газета.Ru 05:35
Политика
Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
RT на русском 05:12
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Общество
В России создадут базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК 04:28
Технологии
На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете 04:45
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей
В Оренбурге суд решил арестовать настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского из-за жалоб его приемных детей.
Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
ТАСС 05:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Армия и оружие
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.
ТАСС 04:47
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Олимпийская чемпионка стала мэром Тулы
Super.ru 05:25
Культура
Юрий Дудь взял интервью у Сергея Мезенцева и Владимира Маркони
Девятка.RU вчера в 07:13
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Транспорт
Воробьев дал старт производству новых автобусов для Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт производству новых автобусов для Подмосковья на Ликинском автобусном заводе.
РИАМО вчера в 13:41