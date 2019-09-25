Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Читать в источнике
Оценить245
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Автоспорт
Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России
РИА Новости 04:36
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете
Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.
Известия 05:47
Политика
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.
РИА Новости 01:55
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление в Москве
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении 1 октября - 732 миллиметра ртутного столба, этот показатель побьет рекорд 1954 года, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Российская газета 05:22
Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Происшествия
В Домодедове водитель на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком
Водитель грузовика на пешеходном переходе в Домодедове сбил двух человек, от полученных травм на месте умерла семилетняя девочка.
ТАСС 02:32
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
РИА Новости 02:01
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Космос
Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел
В минувшее воскресенье фотограф Юрий Смольницкий снял два необычных объекта, одновременно летящих к земле с неба.
Кам 24 03:48
Космос
Мощнейшая геомагнитная буря теряет лидерство
Считавшаяся ранее мощнейшей за всю историю наблюдений геомагнитная буря, возможно, не является таковой, и событие, произошедшее почти сто лет спустя, было как минимум сопоставимо с ней по интенсивности.
Ин-спейс.ру 24 сентября в 12:15
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.
ТАСС 02:09
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
ТАСС 05:11
Футбол
Фанатов «Спартака» заперли на ключ на трибуне в Набережных Челнах
Болельщики "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах столкнулись с неподобающим обращением.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Политика
Встреча глав МИД Грузии и России была необходима, заявили в Тбилиси
В четверг МИД РФ сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России.
РИА Новости 05:38
Политика
Германия передаст России данные о советских военнопленных
В четверг в Берлине между Российским государственным военным архивом (РГВА) и Федеральным архивом Германии было подписано соглашение о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные».
Дилетант 05:11
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва 03:04
Футбол
Прокурор: «Публичность твита Малосолова не может быть оспорена»
С твитом до сих пор могут ознакомиться все желающие на Sports.ru, поэтому публичность сообщения оспорена быть не может.
Sport24.ru 05:30
Шоу-бизнес
43-летний Максим Галкин показал, как выглядит с бородой
Максим Галкин Добавим, что сама Алла Борисовна тоже весьма похорошела за последние пару лет.
Вокруг ТВ 04:29
Политика
Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
RT на русском 05:12
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
RT на русском 01:10