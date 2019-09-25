Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Политика
Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН
Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужден был прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и срочно вернуться в Лондон.
ТК Звезда вчера в 05:12
Политика
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.
REGNUM 06:13
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Московский Комсомолец 06:02
Политика
«Очень хороший прокурор» подал в суд на Порошенко после похвалы Трампа
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», подал иск о признании незаконным его увольнения с должности.
Lenta.ru 07:54
Фигурное катание
Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб
В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:15
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
Происшествия
Прокуратура поддержала просьбу СК освободить Миняйло из-под стражи
Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура. Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке
На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру 08:00
Происшествия
В Новосибирске загорелась крыша жилого дома
В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Финансы
Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей
Минфин предлагает реструктурировать долги российских регионов перед бюджетом.
Известия 08:01
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Политика
Путину предложили меры на случай новых санкций в сфере обороны
Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, в ходе которой тот представил главе государства меры на случай введения дополнительных санкций в сфере обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 07:20
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Происшествия
Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Футбол
Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru вчера в 13:18
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
Политика
Путину доложат об исполнении обращений пострадавших от наводнения
Президент РФ Владимир Путин 25 сентября поручил подготовить доклады по исполнению обращений жителей.
REGNUM вчера в 09:49
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:19