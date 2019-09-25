Экономика

Вести.RuВести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Путин обвинил Центробанк в «подкрутке» показателей

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ТАССвчера в 10:37

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Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
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Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужден был прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и срочно вернуться в Лондон.
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Политика

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Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», подал иск о признании незаконным его увольнения с должности.
Lenta.ru 07:54
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Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб

В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
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В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
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Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
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Прокуратура поддержала просьбу СК освободить Миняйло из-под стражи

Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура. Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.
РИА Новости 08:21
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Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке

На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
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В Новосибирске загорелась крыша жилого дома

В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Финансы

Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Минфин предлагает реструктурировать долги российских регионов перед бюджетом.
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Общество

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
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В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
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В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

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Путину предложили меры на случай новых санкций в сфере обороны

Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, в ходе которой тот представил главе государства меры на случай введения дополнительных санкций в сфере обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
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Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
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Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле

Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
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Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
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В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
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Политика

Путину доложат об исполнении обращений пострадавших от наводнения

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября поручил подготовить доклады по исполнению обращений жителей.
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Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
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Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:19
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