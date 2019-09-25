Экономика

Вести.RuВести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Путин заявил, что ЦБ «немножко подкрутил» макроэкономические показатели

ТАССвчера в 10:37

Путин: ЦБ немножко подкрутил макроэкономические показатели

Ведомостивчера в 11:10

Путин назвал причиной снижения инфляции «подкрутку» со стороны ЦБ

РБКвчера в 10:41

Путин рассказал о «подкрутке» Центробанком инфляции

Взгляд.рувчера в 10:38

Путин обвинил Центробанк в «подкрутке» показателей

URA.Ruвчера в 11:27

Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию

РИА Новостивчера в 10:32

Путин заявил, что Центробанк «подкручивает» показатели

РЕН ТВвчера в 10:05
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Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 01:45
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Надувные трапы могли стать причиной травм пассажиров Boeing в Барнауле

Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко прокомментировал сайту«Толк» ЧП с жёсткой посадкой и возгоранием шасси самолёта Boeing-767 компании Azur Air, следовавшего чартерным рейсом из Вьетнама.
REGNUM 06:08
Политика

Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»

В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Российская газета вчера в 23:25
Армия и оружие

Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк с военным космическим аппаратом, сообщили в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 03:57
Наука

«Иридиевая бомба» может стать универсальным лекарством от рака

Международная группа ученых разработала новый и, возможно, универсальный метод борьбы с раком.
Хайтек+ вчера в 08:56
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество

Российские геймеры тратят на игры ежемесячно до 5 тыс. рублей

Pravda.Ru 04:23
Армия и оружие

США развернут танковый батальон на границе Литвы и Белоруссии

Как следует из сообщения на сайте литовского оборонного ведомства, в октябре США развернут в Литве танковый батальон.
Военное дело вчера в 14:04
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном по версии DxOMark

MobiDevices 06:35
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Происшествия

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Вести.Ru 05:51
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.
REGNUM 06:13
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК вчера в 02:44
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

В РФ завезут 11 тысяч упаковок незарегистрированных лекарств

Московский эндокринный завод завезет в РФ 11 тысяч упаковок не зарегистрированных в стране препаратов для детей.
РЕН ТВ 07:37
Космос

Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 вчера в 11:01
Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
Политика

Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.
RT на русском 05:39
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Космос

НАСА показало изменение пространства-времени

Взгляд.ру 07:55
Общество

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Общество

В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском 08:00
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