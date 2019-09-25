Экономика

Вести.RuВести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Читать в источнике
Комментировать320

Подробнее о событии

Путин обвинил Центробанк в «подкрутке» показателей

URA.Ruвчера в 11:27

Путин: ЦБ немножко подкрутил макроэкономические показатели

Ведомостивчера в 11:10

Путин заявил, что Центробанк «подкручивает» показатели

РЕН ТВвчера в 10:05

Путин рассказал о «подкрутке» Центробанком инфляции

Взгляд.рувчера в 10:38

Путин заявил, что ЦБ «немножко подкрутил» макроэкономические показатели

ТАССвчера в 10:37

Путин заявил, что Центробанк подкрутил инфляцию

РИА Новостивчера в 10:32

Путин назвал причиной снижения инфляции «подкрутку» со стороны ЦБ

РБКвчера в 10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Общество

«Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты

Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».
Коммерсантъ 01:10
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Экономика

Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Здоровье

Британка поработала в саду и лишилась ног

Британка из города Хайворт, графство Уилтшир, заразилась опасной инфекцией в результате укуса насекомого, врачи ампутировали ей ноги.
Народные новости вчера в 23:59
Экономика

Александр Бурков обратится к депутатам с бюджетным посланием

26 сентября в зале Правительства соберутся депутаты, главы районов и сельских поселений, руководители политических парий, общественники и журналисты.
12 Канал Омск вчера в 22:59
Футбол

Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)

Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Политика

Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Футбол

Россиянин сыграл «на ноль» в дебютном матче за «Бенфику»

Лиссабонская «Бенфика» сыграла вничью с «Виторией Гимарайнш» (0:0) в матче 1-го тура Кубка португальской Лиги.
Спорт день за днем вчера в 16:41
Авто

В Канаде 3 000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации

Тарантас Ньюс 24 сентября в 05:23
Политика

Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами

Что будут оценивать Администрация президента и "Единая Россия" изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года.
РБК 00:00
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Космос

Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома

Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец вчера в 04:12
Финансы

Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Политика

Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Транспорт

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском вчера в 12:30
Происшествия

Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ

Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Армия и оружие

ВСУ три раза за минувшие сутки нарушили перемирие в ЛНР

За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
Новостной фронт 24 сентября в 01:08
Происшествия

Число пострадавших после посадки Boeing в Барнауле возросло до 56

РБК вчера в 23:47
Политика

Зеленский объяснил критику лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером проходил в «сложный период», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 26 сентября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 00:37
Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Политика

В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи

С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Путешествия

Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке»

Более половины опрошенных россиян (54%) при переходе на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освободившееся время на путешествия.
Газета.Ru 01:23
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

Вести.Ru вчера в 14:55
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное