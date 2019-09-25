Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Общество
«Яндекс.Деньги»: 61% геймеров тратят деньги на игры и донаты
Больше половины российских геймеров (61%) покупает игры и отправляет пожертвования (донаты) стримерам, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».
Коммерсантъ 01:10
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Здоровье
Британка поработала в саду и лишилась ног
Британка из города Хайворт, графство Уилтшир, заразилась опасной инфекцией в результате укуса насекомого, врачи ампутировали ей ноги.
Народные новости вчера в 23:59
Экономика
Александр Бурков обратится к депутатам с бюджетным посланием
26 сентября в зале Правительства соберутся депутаты, главы районов и сельских поселений, руководители политических парий, общественники и журналисты.
12 Канал Омск вчера в 22:59
Футбол
Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Футбол
Россиянин сыграл «на ноль» в дебютном матче за «Бенфику»
Лиссабонская «Бенфика» сыграла вничью с «Виторией Гимарайнш» (0:0) в матче 1-го тура Кубка португальской Лиги.
Спорт день за днем вчера в 16:41
Авто
В Канаде 3 000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации
Тарантас Ньюс 24 сентября в 05:23
Политика
Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами
Что будут оценивать Администрация президента и "Единая Россия" изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года.
РБК 00:00
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец вчера в 04:12
Финансы
Минфин решил избавить российские банки от валютных активов
Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Политика
Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Транспорт
В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском вчера в 12:30
Происшествия
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Армия и оружие
ВСУ три раза за минувшие сутки нарушили перемирие в ЛНР
За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
Новостной фронт 24 сентября в 01:08
Политика
Зеленский объяснил критику лидеров ЕС в разговоре с Трампом
Разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером проходил в «сложный период», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 26 сентября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 00:37
Происшествия
На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле
Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Политика
В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Путешествия
Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке»
Более половины опрошенных россиян (54%) при переходе на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освободившееся время на путешествия.
Газета.Ru 01:23
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46