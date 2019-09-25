Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
Коммерсантъ 12:54
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости 11:25
Политика
В Чечне опровергли слухи о серьезном заболевании Рамзана Кадырова
Авторы некоторых телеграмм-каналов сообщили, что Рамзана Кадырова готовят к отправке в Москву.
Телекомпания Грозный 11:03
Общество
Пользователи сети сломали головы над простой задачей для дошкольников
Некоторые пользователи заявляли, что несколько минут не могли понять, как решить задачу, хотя на самом деле разгадка была проста.
Lenta.ru 12:08
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Происшествия
В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу», пишут СМИ
В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.
РИА Новости 07:30
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поделилась откровенным фото в бикини
После неудавшихся выборов в Хабаровском крае Вика Цыганова отправилась отдыхать во Францию, откуда поделилась с подписчиками снимком в Instagram.
Discover24 06:51
Армия и оружие
Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии
Как сообщает издание Delfi, Сейм Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
Военное дело 10:38
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Происшествия
Стойка шасси загорелась при посадке пассажирского Boeing в Барнауле
Российская газета вчера в 11:15
Общество
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году
МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Кино
Киану Ривз восхитился сценарием новой «Матрицы»
Американское издание Entertainment Online смогло пообщаться с Киану Ривзом в рамках премьерного показа фильме его сестры Карины Миллер.
Ferra 04:26
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Лавров поддержал возобновление прямого авиасообщения с Грузией
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, поскольку большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность антироссийских провокаций.
Профиль вчера в 16:22