Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Происшествия Задержан генерал-майор главка МВД России Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Авто Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк написала завещание Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.

Политика Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Футбол «Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Происшествия Нижегородский суд продлил арест экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову Игорь Трунов сообщил NN.RU, что сегодня Нижегородский районный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Леонида Маркелова и Натальи Кожановой.

Армия и оружие ВСУ обстреляли окраины Донецка из орудий и миномётов Украинская армия применила артиллерию и миномёты при обстреле окраин Донецка. Об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.

Политика Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.

Политика Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".

Шоу-бизнес Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.

Общество Украинский призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии.

Политика Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.

Политика Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Происшествия У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Хоккей «Трактор» проиграл десять подряд матчей на домашней арене Челябинский «Трактор» на домашнем льду был разгромлен казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:6. «Трактор» остаётся единственной командой в нынешнем чемпионате, не побеждавшей в родных стенах.