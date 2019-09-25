Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Происшествия
Задержан генерал-майор главка МВД России
Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
RT на русском 08:42
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.
32CARS.ru 04:04
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Политика
Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
RT на русском 11:49
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия
Нижегородский суд продлил арест экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову
Игорь Трунов сообщил NN.RU, что сегодня Нижегородский районный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Леонида Маркелова и Натальи Кожановой.
Нижний Новгород on-line 09:18
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка из орудий и миномётов
Украинская армия применила артиллерию и миномёты при обстреле окраин Донецка. Об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.
News.ru 06:25
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Общество
Украинский призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии.
Известия 09:43
Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Происшествия
Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт
Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 23 сентября в 08:27
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня вчера в 09:20
Футбол
Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC
RT на русском 16:00
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Хоккей
«Трактор» проиграл десять подряд матчей на домашней арене
Челябинский «Трактор» на домашнем льду был разгромлен казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:6. «Трактор» остаётся единственной командой в нынешнем чемпионате, не побеждавшей в родных стенах.
Чемпионат 13:33
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16