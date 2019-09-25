Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Политика
Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости 09:40
Политика
Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Космос
Рогозин поблагодарил украинцев за подготовку запуска «Союза-ФГ»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил украинских специалистов за сопровождение работы системы управления ракеты-носителя «Союз-ФГ».
РБК 12:12
Футбол
«Краснодар» и «Сочи» вылетели из Кубка России
Вести.Ru 14:20
Футбол
«Рома» уступила «Аталанте» и потерпела первое поражение в сезоне
Гости одержали победу со счетом 2:0. Для «Ромы» это поражение стало первым в сезоне. После пяти туров на счету «волков» 8 очков.
Спорт-Экспресс 14:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии появится танковый батальон США
В Литву прибывает танковый батальон США, который будет развернут на границе с Белоруссией в районе полигона Пабраде, говорится на сайте минобороны Литвы.
Московский Комсомолец 09:49
Здоровье
В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru 13:56
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Театры
Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера
Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры 10:06
Армия и оружие
В Турции истребитель F-16 назвали «хламом» в сравнении с Су-35
Следует отметить, что, несмотря на свою современность и новейшие технологии, российский истребитель Су-35 продается значительно дешевле, чем устаревший F-16.
Военное дело вчера в 10:17
Кино
От России на премию «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
Vologda-poisk.ru 03:45
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21