Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
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Даниил Квят рассказал, готовит ли Келли Пике борщ
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Medical Note 22 сентября в 22:05
Футбол
Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью»
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
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В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru вчера в 22:51
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости вчера в 15:12
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 24 сентября в 16:28
Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
РИА Новости вчера в 13:40
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.
Известия вчера в 13:46
Общество
В России обнаружили «Царь-асфальт»
Lenta.ru 00:35
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Здоровье
Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог
Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.
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Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»
Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».
Известия 24 сентября в 13:01
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Футбол
Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»
Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru вчера в 13:18
Здоровье
В ЕАО выявлено ещё четыре очага африканской чумы свиней
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Шоу-бизнес
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Здоровье
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Сахалин.Инфо 00:00
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Политика
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Газета.Ru вчера в 22:45
Энергетика
Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск.
ТАСС вчера в 10:55
Гаджеты
Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон
Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 вчера в 03:34