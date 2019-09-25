Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Футбол Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью» Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Театры Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Политика Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Здоровье Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.

Общество Новосибирским школам запретили «звонки для учителя» Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Кино Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».

Экономика Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

Футбол Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики» Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Здоровье Южно-сахалинских студенток обучат самодиагностике молочных желез Южно-сахалинских студенток обучат самодиагностике состояния молочных желез: до конца года серию образовательных семинаров "Здоровая молодежь" для девушек проведут специалисты областного центра медицинской профилактики, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Энергетика Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5% Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск.