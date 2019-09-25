Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка из 122-мм артиллерии
ИА Новороссия 02:45
Политика
Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Конгресс США начинает процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа, заявила спикер Палаты представителей Ненси Пелоси.
Взгляд.ру вчера в 17:21
Авто
Новый Porsche Taycan станет первым электрокаром Hennessey
Тюнинг-ателье Hennessey взялось за доработку Porsche Taycan, сообщают СМИ со ссылкой на руководителя компании Джон Хеннесси.
Picsnews.net 04:35
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
Вокруг ТВ вчера в 13:41
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российским делегатам в ООН
Американская сторона серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил представитель Госдепа США, отказавшись при этом приводить причины отказа или задержки выдачи виз членам российской делегации, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 04:59
Космос
Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов
Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.
ЦДИ ПО вчера в 03:42
Футбол
В «Монако» назвали Головина Александром Великим
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился на европейском рынке
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в магазинах Европы, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru 23 сентября в 06:01
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ
Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,6%, ждали снижения
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,5 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч в сравнении с показателем предыдущей недели в 12,6 миллиона баррелей.
ПРАЙМ 10:42
Происшествия
Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:48
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Политика
Путин обсудит с правительством РФ доходы граждан
Сегодня, 25 сентября, президент России Владимир Путин встретится с членами правительства для обсуждения актуальных проблем, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:34
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес
Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Югополис вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
«Луч» в свою очередь стартовал с 1\32 финала Кубка России, где одержал победу над «Читой» (1:0). Отметим, «Динамо» продлило безвыигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей.
Vprognoze.ru 10:50
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46