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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Путин в понедельник проведет заседание президиума Госсовета

Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведет заседание президиума Госсовета в расширенном составе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как сообщается, тема предстоящего заседания – национальные проекты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:55
Подробнее о событии
РБК

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

РБК09:21
Интерфакс

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Интерфакс07:02
RT на русском

Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

RT на русском07:14
Российская газета

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российская газета07:16
Известия

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Известия07:00
РИА Новости

Расширенное заседание президиума Госсовета пройдет в понедельник

РИА Новости06:56
ТАСС

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

ТАСС06:55

Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту

Владимир Зеленский посещает выжившего в авиакатастрофе курсанта President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, что в ходе беседы Зеленский пожелал выздоровления курсанту, который находится в состоянии средней тяжести.
REGNUM11:17
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ru10:35

Илон Маск опубликовал фото корабля Starship с хвостовым оперением

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети «Твиттер» фотографию с изображением космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для полета на высоту примерно 18 километров.
Мойка7814:27

МИД Франции сообщил о готовности помочь Украине после крушения Ан-26

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение военного самолета Ан-26 ВВС Украины уже извлечены из-под обломков.
REGNUM14:34