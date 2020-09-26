Путин в понедельник проведет заседание президиума Госсовета
Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведет заседание президиума Госсовета в расширенном составе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как сообщается, тема предстоящего заседания – национальные проекты.В источнике
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Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября
Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС06:55
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