Политика

Life.ruLife.ruПутин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.
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Путин поговорил с Зеленским про недопустимость искажения исторической правды о ВОВ

Газета.Ru10:52

Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

RT на русском10:02

Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому

Вести.Ru10:26

Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне

Комсомольская правда10:16

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

РБК10:40

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Life.ru09:57

Путин в беседе с Зеленским спросил, намерен ли Киев выполнять минские договорённости

Говорит Москва09:56
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У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
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Общество

Российский губернатор пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы в спорткомплексе «Оренбуржье» оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
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Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Коммерсантъ 13:44
Политика

Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права

В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.
Газета.Ru 10:55
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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В Туле задержан находившийся 25 лет в федеральном розыске мужчина

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ГТРК Тула 11:17
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Киркоров не боится оскорбить чувства верующих новым клипом

Певец заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, и сравнил клип на свою песню «Романы» с сериалом «Молодой папа».
Московский Комсомолец 10:10
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Бузова поздравила Манукяна с Днем святого Валентина в образе медсестры

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного блогера Давида Манукяна с Днем святого Валентина в костюме сексуальной медсестры.
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Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
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Мероприятия с животными из-за коронавируса могут запретить

Массовые мероприятия с участием животных в России могут запретить из-за коронавируса.
Телеканал 360° 04:29
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
РИА Новости 09:27
Авто

Дизельный Volkswagen Golf GTD будет представлен в Женеве

Тарантас Ньюс 10:31
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:58
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

По мнению парламентария, если потребитель оплачивает услуги ЖКХ онлайн, то должен иметь право на скидки.
TV BRICS вчера в 09:06
Гаджеты

Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
ToDay News Ufa 10:07
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Общество

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Lenta.ru 14:28
Культура

Дирекция кинопремии «Сезар» в полном составе ушла в отставку

Дирекция французской кинопремии "Сезар" объявила о коллективной отставке на фоне критики в адрес управления Академии искусств и технологий кинематографа, которая присуждает премию.
ТАСС вчера в 15:59
Биатлон

В IBU объяснили, почему открыли допинг-дело против Евгения Устюгова

Международный союз биатлонистов дал официальный комментарий в связи с открытием допингового дела против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
Нева Спорт 00:59
Общество

В России могут провести «гаражную амнистию»

В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика

Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:39
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Lenta.ru 10:02
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости вчера в 10:14
Происшествия

Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек

Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 03:11
Энергетика

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
РИА Новости 06:07
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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