Политика
RT на русскомПутин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
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Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Комсомольская правдавчера в 10:16
Путин поговорил с Зеленским про недопустимость искажения исторической правды о ВОВ
Газета.Ruвчера в 10:52
Путин в беседе с Зеленским спросил, намерен ли Киев выполнять минские договорённости
Говорит Москвавчера в 09:56
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Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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В Подмосковье налоговиков обвиняют по делу о неуплате налогов
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