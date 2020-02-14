Политика

RT на русскомRT на русскомПутин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
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Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне

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Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

РБКвчера в 10:40

Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому

Вести.Ruвчера в 10:26

Путин поговорил с Зеленским про недопустимость искажения исторической правды о ВОВ

Газета.Ruвчера в 10:52

Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

RT на русскомвчера в 10:02

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Life.ruвчера в 09:57

Путин в беседе с Зеленским спросил, намерен ли Киев выполнять минские договорённости

Говорит Москвавчера в 09:56
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RuNews24.ru вчера в 05:49
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Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 23:19
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Путин высказался об индексации пенсий в России

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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

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РИА Новости вчера в 10:55
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
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Газета.Ru вчера в 14:54
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WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
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Общество

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Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

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Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК вчера в 22:42
Происшествия

В Подмосковье налоговиков обвиняют по делу о неуплате налогов

Следствие установило, что в ходе выездной проверки в компании, торгующей бытовой техникой, сотрудники выявили схему уклонения от уплаты налогов.
Оka.fm вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Мария Горбань покрасилась в блонд, который старит

«Цвет волос очень красивый, Машенька, но все же вам, на мой взгляд, лучше посветлее, немножко старит», — прокомментировала фото Марии с новым оттенком волос одна из ее подписчиц.
Wday.ru 13 февраля в 02:32
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Hyundai готовит пророческий электромобиль

Премьера концепта Hyundai Prophecy состоится на автосалоне в Женеве 3 марта.
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В России начали сборку первого серийного самолёта Ил-114-300

В России началась сборка первого серийного самолета Ил-114-300.
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В Android-клавиатуре появился конструктор эмодзи от Google

Пользователи виртуальной клавиатуры Google для устройств на Android получили возможность самостоятельно создавать новые эмодзи, совмещая одни смайлики с другими.
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На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

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Предустановка российского ПО на гаджеты начнётся с поисковиков и карт

Согласно документу будут разные сроки вступления в силу требований для программ, которые должны быть предварительно установлены на телефоны и планшеты.
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Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

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Ученые предполагают, что аллергия на кошек слишком часто встречается, а значит, совпадение с опасным белком лори вряд ли является случайным.
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В Алеппо сбили вертолет сирийской армии

Новости РуФокс вчера в 09:38
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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