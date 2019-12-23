Политика

Газета.RuГазета.RuПутин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток

Президент России Владимир Путин в шутку сказал, что улитки, будучи афродизиаком, помогут повысить рождаемость в стране, сообщает ТАСС. Президент побывал на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.
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Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

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Путин поручил проработать вопросы производства и поставок улиток

Российская газета10:02

Путин пошутил про решение демографической проблемы с помощью улиток

Rambler News Service09:23

Путин пошутил о влиянии улиток на рождаемость

РИА Новости09:44

Путин о разведении улиток и их афродизиак-действии: Заодно и демографическую проблему решим

Комсомольская правда09:20

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ТАСС09:57

«Мужики, все на улиток!» Путин нашел новый способ решения демографической проблемы и сразу же посоветовал его Патрушеву

Фонтанка.Ру09:49
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Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска

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В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
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Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
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Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии

Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия.
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Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

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Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
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Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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