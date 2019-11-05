Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме руководителя центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаила Киселева. С представителями этого движения глава государства во вторник вечером провел встречу в Кремле.

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Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме главы студенческих отрядов Михаила Киселева во время встречи в Кремле. Российский лидер сравнил руководителя центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым

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