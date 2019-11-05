Политика

ИзвестияИзвестияПутин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым

Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме главы студенческих отрядов Михаила Киселева во время встречи в Кремле. Российский лидер сравнил руководителя центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
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Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым за обилие наград на груди

Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме руководителя центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаила Киселева. С представителями этого движения глава государства во вторник вечером провел встречу в Кремле.
ТАСС12:47

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Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым за обилие наград на груди

ТАСС12:47

Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым

RT на русском12:44

Путин сравнил главу студотрядов с Брежневым из-за количества значков

РБК13:30

Путин пошутил про Брежнева на встрече с активом студотрядов

Московский Комсомолец12:46

Путин сравнил главу стройотрядов с Брежневым

Российская газета12:44

Путин сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым

Газета.Ru13:01

Владимир Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Леонидом Брежневым

Говорит Москва12:50
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«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge

Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
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США призвали признать Крым российским

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
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Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Общество

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
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Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
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Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Сербия передумала покупать российские С-400

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Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи

Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
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Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru вчера в 17:15
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США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
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Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом

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Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением

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