Политика

ИзвестияИзвестияПутин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым

Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме главы студенческих отрядов Михаила Киселева во время встречи в Кремле. Российский лидер сравнил руководителя центрального штаба организации «Российские студенческие отряды» с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
Читать в источнике
Комментировать34
Владимир Путин
Главное, чтобы знал, с кем целоваться.
— Владимир ПутинТАСС 12:47
с чего всё началось

Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым за обилие наград на груди

Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме руководителя центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаила Киселева. С представителями этого движения глава государства во вторник вечером провел встречу в Кремле.
ТАСС12:47

Подробнее о событии

Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым за обилие наград на груди

ТАСС12:47

Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым

RT на русском12:44

Путин сравнил главу студотрядов с Брежневым из-за количества значков

РБК13:30

Путин пошутил про Брежнева на встрече с активом студотрядов

Московский Комсомолец12:46

Путин сравнил главу стройотрядов с Брежневым

Российская газета12:44

Путин сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым

Газета.Ru13:01

Владимир Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Леонидом Брежневым

Говорит Москва12:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru 14:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05:18
Футбол

«Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов

RT на русском 14:51
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Технологии

Лазеры помогут взломать умные устройства

В статье, опубликованной в издании Wired, ученые предлагают производителям смарт-колонок внедрить дополнительные средства защиты для подобных устройств, чтобы обезопасить их от взлома лазером: например, добавить еще один микрофон или установить специальный световой фильтр.
Naked Science 06:14
Происшествия

Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео

Российская газета 14:32
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца

Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Аргументы недели 14:31
Здоровье

В Свердловской области создают единый референсный центр для онкологов

Система референсного центра интегрирует в себя деятельность нескольких онкоучреждений региона, в частности, областной онкодиспансер, Центр ядерной медицины и не только.
REGNUM 11:14
Общество

«Росатом» собрался получить лицензию на «Пакш-2» в 2021 году

Корпорация планирует получить лицензию на строительство АЭС «Пакш-2» во второй половине 2021 года, передает «Интерфакс».
Известия 13:29
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 02 ноября в 10:31
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 03 ноября в 06:19
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Наука

Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Кино

«Солярис» Тарковского выйдет в повторный прокат

Фильм «Солярис» режиссера Андрея Тарковского с 26 декабря повторно выйдет в прокат. Об этом сообщается на сайте журнала «Искусство кино».
Дождь 08:03
Общество

Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»

Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Авто

АвтоВАЗ готовит «зимнюю» Lada Vesta

Lada Vesta с вариатором получит пересмотренную комплектацию Comfort, которую дополнят зимним пакетом Winter.
Авторамблер 04:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Шоу-бизнес

Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав

Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов продал дачу после расставания с Анастасией Заворотнюк

StarHit.ru 03:30
Политика

Генсек ООН призвал выполнять иранскую ядерную сделку

Генсек вновь подчеркивает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается огромным достижением в сфере нераспространения ядерного оружия.
RT на русском 15:17
Общество

В ЕС идет активная разработка своей платежной системы — AFP

Официально евросоюзные банки не подтверждают свое участие в разработке единой евросоюзной платежной системы (PEPSI, Pan-European Payment System Initiative), однако по данным источников AFP, работа эта идет полным ходом и банки в нее вовлечены.
REGNUM 14:46
Музыка

Путин и Гергиев пошутили о Мацуеве после концерта в «Зарядье»

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал о шутке, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с дирижером Валерием Гергиевым и лауреатами конкурса Чайковского после концерта в "Зарядье".
Газета.Ru 05:02
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Политика

Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим

Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru 13:01
Общество

Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР

РИА Новости 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Ильич Брежнев
Советский политик
Советский государственный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие должности в СССР в течение 18 лет, участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное