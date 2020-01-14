с чего всё началось

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

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Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

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Здоровье «Известия»: России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8 Роспотребнадзор сообщил о высокой вероятности заражения птиц юго-западных регионов России вирусом птичьего гриппа А(H5N8), переносчиками которого также могут стать свиньи.

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Спорт Российские гандболисты уступили исландцам на ЧЕ Сборная России, потерпев второе поражение в двух играх, в заключительном матче предварительного этапа встретится с командой Дании 15 января.