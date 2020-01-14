Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.
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с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК17:45

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История посланий президента России Федеральному собранию

ТАСС16:00

Трансляция послания Президента

Знамя. Узловский районвчера в 09:21

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Парламентская газета17:00

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