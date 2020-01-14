Политика
РИА НовостиПутин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.
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с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается на сайте Кремля.РБК17:45
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Пока Путин в условиях цейтнота готовит Послание, с альтернативным вариантом уже выступил Зюганов
Независимая газета12 января в 10:28
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