Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин в желтом защитном костюме от коронавируса попал на видео

Президент России Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в московской Коммунарке. Видео из клиники опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, как глава государства в желтом костюме надевает защитную маску перед посещением пациентов.
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Песков объяснил цвет защитного костюма Путина от коронавируса

Lenta.ru09:50

Появилось видео визита Путина в защитном костюме в больницу в Коммунарке

РБК09:32

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Rambler News Service09:35

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости09:51
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Общество

За просмотр федеральных телеканалов не хотят платить 96% россиян

Лишь 2% участников опроса на площадках Rambler Group заявили, что готовы платить за просмотр федеральных каналов, потому что "без них не обойтись".
Газета.Ru 09:24
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Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
BFM.ru вчера в 13:26
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
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Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
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К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 вчера в 02:40
Авто

Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Известия 07:50
Общество

ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса

Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.
Remedium.ru 09:44
Финансы

Центробанк поднял курс евро и доллара на два рубля

Согласно информации ЦБ, иностранная валюта выросла в цене: курс доллара составляет 80,9 рубля (плюс 2,8372 рубля), курс евро – 86,7 рубля (плюс 2,5498 рубля), передает "Газета.Ru".
ТВ Центр вчера в 07:24
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Здоровье

В Волгограде выявлен первый заболевший коронавирусом

В Волгограде зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Каспий.Инфо 07:50
Экономика

Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что наблюдаемый сегодня экономический кризис был вызвал пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен.
Московский Комсомолец 06:27
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Агентство Телеграф 07:32
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавируса Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовится к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия 09:58
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Эмили Ратаковски опубликовала фото с обнажённой грудью

Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера.
Discover24 вчера в 15:35
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
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Выявлены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Общество

В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 08:40
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
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Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 04:02
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
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