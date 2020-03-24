Президент России Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в московской Коммунарке. Видео из клиники опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, как глава государства в желтом костюме надевает защитную маску перед посещением пациентов.

Путин в желтом защитном костюме от коронавируса попал на видео

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