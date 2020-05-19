с чего всё началось

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 30 апреля премьер сообщил президенту, что заразился коронавирусом.

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале. 124

Общество В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки. 1

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс 46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию. 3

Общество В Петербурге запретили прощание с умершими Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти. 262

Политика Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о доступе к лекарствам от коронавируса и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.

Армия и оружие Захарова ответила на заявления о передислокации ядерного оружия США Заявления о возможной переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения между Россией и НАТО, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 2

Экономика Подготовлен план восстановления экономики России Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники. 280

Происшествия Житель Костромской области заразил COVID-19 пятерых гостей Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса. 2

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 269

Футбол «Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев. 1

Общество Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе "Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме. 60

Футбол Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 362

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 982

Футбол У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 66

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 125

Музыка «Руки Вверх» отказались лететь в Екатеринбург летом «Верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год „Руки Вверх!“ порадуют своих поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны», — приводят комментарий солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова организаторы концерта.