Политика
ВедомостиПутин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 30 апреля премьер сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Наука
Строение кисти австралопитека указало на «двойное» использование рук
Naked Science 03:05
Происшествия
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
Политика
Путин назвал уникальной ситуацию из-за коронавируса
Путин подчеркнул, что ничего подобного раньше никогда не делалось.
Парламентская газета 09:22
Общество
В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс
46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию.
Bimru.ru 06:44
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
Политика
Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о доступе к лекарствам от коронавируса и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.
Взгляд.ру 09:29
Армия и оружие
Захарова ответила на заявления о передислокации ядерного оружия США
Заявления о возможной переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения между Россией и НАТО, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Аргументы и Факты 09:26
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
Житель Костромской области заразил COVID-19 пятерых гостей
Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.
РИА Новости 09:42
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона
Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
Футбол
Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года
Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.
Soccer.ru 09:30
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Футбол
У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус
У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 08:52
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Музыка
«Руки Вверх» отказались лететь в Екатеринбург летом
«Верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год „Руки Вверх!“ порадуют своих поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны», — приводят комментарий солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова организаторы концерта.
Моменты 09:43
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы
В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 07:27