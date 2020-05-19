Политика

ВедомостиВедомостиПутин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 30 апреля премьер сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
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Текст указа президента РФ Владимира Путина, отменяющего возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова, опубликован во вторник на сайте
 Кремля.
ТАСС04:40

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Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

РИА Новости05:46

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера

Вести.Ru05:19

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

Коммерсантъ04:46

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

Интерфакс04:46

Путин вернул Мишустину полномочия главы правительства

РБК04:44

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Lenta.ru04:43

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

ТАСС04:40
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Наука

Строение кисти австралопитека указало на «двойное» использование рук

Naked Science 03:05
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Происшествия

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
8
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
124
Политика

Путин назвал уникальной ситуацию из-за коронавируса

Путин подчеркнул, что ничего подобного раньше никогда не делалось.
Парламентская газета 09:22
4
Общество

В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
1
Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс

46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию.
Bimru.ru 06:44
3
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
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Политика

Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о доступе к лекарствам от коронавируса и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.
Взгляд.ру 09:29
Армия и оружие

Захарова ответила на заявления о передислокации ядерного оружия США

Заявления о возможной переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения между Россией и НАТО, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Аргументы и Факты 09:26
2
Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Игры

Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5

Astera 09:20
4
Происшествия

Житель Костромской области заразил COVID-19 пятерых гостей

Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.
РИА Новости 09:42
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
2
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
1
Общество

Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе

"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
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Футбол

Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.
Soccer.ru 09:30
Общество

Forbes составил список самых перспективных артистов до 30 лет

News.ru 04:39
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Футбол

У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 08:52
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Музыка

«Руки Вверх» отказались лететь в Екатеринбург летом

«Верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год „Руки Вверх!“ порадуют своих поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны», — приводят комментарий солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова организаторы концерта.
Моменты 09:43
Армия и оружие

Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы

В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 07:27
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Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 из-за обнаружения у него COVID-19 исполняющим обязанности назначен Андрей Белоусов.
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