Политика

РидусРидусПутин вернул курилки в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возвращение курилок в здания аэропортов. Согласно документу, у курительных комнат будут непрозрачные стены, и они должны быть оснащены системой вентиляции.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

В российские аэропорты разрешили вернуть курилки

РБКвчера в 11:07

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Lenta.ruвчера в 10:00

Президент России подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Агентство Москвавчера в 10:01

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

ТАССвчера в 10:08

Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Телеканал 360°вчера в 10:00

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Интерфаксвчера в 09:56

Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

РИА Новостивчера в 09:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:47, Ашберн
Хоккей

«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»

РИА Новости вчера в 23:26
Футбол

Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Чемпионат вчера в 15:18
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Общество

«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году

Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
РИА Новости вчера в 12:39
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 00:43
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
RT на русском вчера в 17:33
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
Фигурное катание

Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной

Sport24.ru вчера в 10:43
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости вчера в 23:04
Технологии

Платежная система «Мир» может стать обязательной для гаджетов

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, тему обязательной предустановки приложения, работающего с картами системы "Мир", обсуждали на собрании Федеральной антимонопольной службы.
Уфимские Заметки 27 декабря в 13:38
Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
Биатлон

Биатлонистка Кайшева стала первой в спринтерской гонке в Ижевске

Аргументы и Факты вчера в 10:43
Космос

Путь длиною в 1000 лет: чтобы выжить, человеку придётся покинуть Солнечную систему

Первое поколение, которое отправится в это тысячелетнее путешествие, родит новых людей.
Rusvesna.su вчера в 21:31
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК вчера в 16:57
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Lenta.ru вчера в 23:37
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия вчера в 17:07
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 18:39
Технологии

Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
РИА Новости 00:00
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 00:00
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие

ПНС Ливии официально запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке, передает Reuters.
Взгляд.ру 26 декабря в 14:54
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста 27 декабря в 12:44
Космос

Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье

HotGeo 27 декабря в 14:22
Футбол

«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Анчелотти

Lenta.ru вчера в 11:53
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ вчера в 09:08
Здоровье

Исследователи выявили рост заболеваемости детей в России

В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%.
Известия 00:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное