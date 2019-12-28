Политика
РидусПутин вернул курилки в аэропорты
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возвращение курилок в здания аэропортов. Согласно документу, у курительных комнат будут непрозрачные стены, и они должны быть оснащены системой вентиляции.
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Хоккей
«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»
Футбол
Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Норвич Сити" (2:2).
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Общество
«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Политика
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета
Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
Технологии
Платежная система «Мир» может стать обязательной для гаджетов
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, тему обязательной предустановки приложения, работающего с картами системы "Мир", обсуждали на собрании Федеральной антимонопольной службы.
Происшествия
Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке
Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
Биатлон
Биатлонистка Кайшева стала первой в спринтерской гонке в Ижевске
Космос
Путь длиною в 1000 лет: чтобы выжить, человеку придётся покинуть Солнечную систему
Первое поколение, которое отправится в это тысячелетнее путешествие, родит новых людей.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»
Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Политика
Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Армия и оружие
ПНС Ливии официально запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Космос
Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье
Футбол
«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Анчелотти
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Здоровье
Исследователи выявили рост заболеваемости детей в России
В России в период с 2000 по 2018 год заболеваемость детей выросла на 19%.