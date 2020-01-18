Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия - 24".

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

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Политика Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» под Петербургом Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

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