Общество
Газета.RuПутин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия - 24".
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