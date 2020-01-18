Общество
Газета.RuПутин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия - 24".
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Хоккей
Ковальчук: «Пауза на Матч звёзд поможет мне перевести дух»
Пауза на Матч звёзд поможет перевести дух и поддержать нормальное состояние. Читайте также: Первый дубль Ковальчука за "Монреаль".
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Политика
Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Политика
Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Космос
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки
Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Культура
Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России композитору Игорю Николаеву, которому 17 января исполняется 60 лет.
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Унион» и упрочил лидерство в Бундеслиге
«РБ Лейпциг» набрал 40 очков и упрочил лидерство в чемпионате. Второй идет «Боруссия» из Менхенгладбаха, у которой 35 очков.
Политика
ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Армия и оружие
Американские войска с применением оружия остановили российский военный патруль. Видео
Американские военные, под угрозой применения оружия, остановили российский военный патруль.
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Политика
США подписали первую часть торговой сделки с Китаем
Происшествия
Впавшего в депрессию лжеминера в Петербурге заключили под стражу
В субботу, 18 января, Октябрьский районный суд Северной столицы вынес постановление о заключении под стражу до 16 марта этого года Виктора Николаева.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
Политика
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Общество
Синоптики прогнозируют тепловую аномалию в ближайшие дни
Среднесуточные температуры в Москве и Петербурге составят - 4 градуса.