Общество

Газета.RuГазета.RuПутин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия - 24".
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Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы.
РИА Новости08:23

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Путин: ветеранам ко Дню Победы выплатят по 75 тысяч рублей

РИА Новости11:02

Путин пообещал, что всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

ТАСС09:25

Путин назвал размер выплаты ветеранам войны к 75-летию Победы

URA.Ru08:24

Ветераны ВОВ, а также труженники тыла получат единовременные выплаты по 75 и 50 тыс.руб соответственно

Эхо Москвы10:06

Путин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском08:28

Путин пообещал выплатить ветеранам по ₽75 тыс. к 75-летию Победы

РБК09:06

Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Lenta.ru08:21
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
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