Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы.
РИА Новости08:23

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Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей

РИА Новости11:02

Путин пообещал, что всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

ТАСС09:25

Путин назвал размер выплаты ветеранам войны к 75-летию Победы

URA.Ru08:24

Ветераны ВОВ, а также труженники тыла получат единовременные выплаты по 75 и 50 тыс.руб соответственно

Эхо Москвы10:06

Путин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском08:28

Путин пообещал выплатить ветеранам по ₽75 тыс. к 75-летию Победы

РБК09:06

Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Lenta.ru08:21
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Армия и оружие

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Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

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ДПС остановили автомобиль Усика

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Как указывается в статье, у Киева попросту нет денег на такие разработки.
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Пушков ответил Помпео на слова о смене правительства России

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Твиттере прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского Кабинета министров.
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