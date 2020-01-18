Общество
РИА НовостиПутин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тысяч рублей
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы.РИА Новости08:23
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